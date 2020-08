Zeester -FC LEO, het is prestige wat er zaterdag in Zoutkamp telt

We gaan weer los stond er aan het begin van de mail die ik vanmorgen van de redactie kreeg. Een mail die betrekking had op de start van het voetbalseizoen en die mij het komend weekend op de zaterdag in Zoutkamp langs de lijn doet staan.In Zoutkamp staat er zaterdag een mooi bekerduel op het programma. In het vissersdorp komt namelijk vierdeklasser FC LEO op bezoek bij vijfdeklasser Zeester. De Zoutkampers spelen zaterdag het eerste thuisduel in het ‘coronaseizoen’ want op 22 augustus werd er op een toernooi van De Lauwers gespeeld. Op een toernooi met verder als deelnemers Kollum en OKVC eindigde de ploeg van Marinus Siekman als eerste door alle drie de duels te winnen. Maar zaterdag wacht dus FC LEO dat in aanloop naar het bekertoernooi twee oefenduels heeft gespeeld. Op donderdag 13 augustus speelde de formatie van trainer Gert de Winter tegen ZEC en op zaterdag 22 augustus was het Haren van trainer Jaap van der Ploeg de tegenstander. Waar het duel tegen de vijfdeklasser uit Zandeweer nog met 3-1 werd verloren ging het in het tweede duel in Haren iets beter want dit duel werd door de Leensters met 0-1 gewonnen. Maar dit alles zegt nog niks want pas op 19 september gaat het voor Zeester en FC LEO om de punten omdat beide teams niet de illusie zullen hebben dat ze de bekerfinale gaan halen. Beide trainers zullen het duel vast en zeker als een nuttige oefenpot zien al zal boven dit duel wel een stukje prestige hangen. Waar de Zoutkampers namelijk de Leensters wel even ‘pootje willen lichten’ zullen de Leensters de Zoutkampers wel even willen laten zien dat zij niet voor niets vierdeklasser zijn. Maar heel eerlijk, dat maakt een bezoek aan Zoutkamp alleen maar leuker. De Kix-prognose laat voor het duel in Zoutkamp een 0-1 zien maar ik van denk dat er meer gescoord gaat worden in Zoutkamp. Ik denk namelijk dat de thuisploeg een keer meer gaat scoren dan de gasten uit Leens zodat de thuisploeg minimaal met 1-0 gaat winnen.