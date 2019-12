Eindfeest Hogeland Cup met DJ Julian

De traditionele Gala-avond van de RWE/Hogeland Cup krijgt op vrijdag 3 januari 2020 een feestelijke afsluiting. Direct na de prijsuitreiking in de grote hal start onder leiding van de DJ Julian om 22.30 uur in de tweede hal de muzikale dans- en feestavond.De organisatie van de Stichting Hogeland Cup is zeer verheugd dat de bekende DJ Julian de 6e editie muzikaal gaat afsluiten. Met succesvolle optredens tijdens Delfsail, Koningsdag Groningen, FOX Stadskanaal, de 4Mijl van Groningen, het Bierummer Schuurfeest, de Pinksterfeesten in Delfzijl en de open dagen van FC Groningen en Donar is de voetballer van Poolster uit Spijk de laatste paar jaar als een komeet omhoog geschoten.Niet alleen in Noord-Nederland is DJ Julian een graag geziene gast. Door zijn grote kennis van muziek, maar vooral zijn vermogen om een goede sfeer te creëren, hebben er voor gezorgd dat de discjockey ook veelvuldig in het buitenland wordt gevraagd. Het afgelopen jaar trad hij onder andere op in het Italiaanse Rimini, het Oostenrijkse Gerlos en het Griekse Kos. Voor het eindfeest met DJ Julian is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Op maandag 23 december gaat de voorverkoop (à € 5,00) van start, bij Jumbo in Bedum, Primera in Uithuizen en Sporthuis Winsum.Op maandag 23 december start de Hogeland Cup met de voorronde van het damestoernooi. Om 18.30 uur openen de dames van Noordpool en vv Winsum het toernooi. Op vrijdagavond de 27e gaat de eerste wedstrijd in het B-toernooi voor heren tussen Usquert en Corenos. Een dag later is de eerste speelronde van de jeugd JO-19, met het openingsduel tussen De Heracliden en SJO ’t Hogeland. Op maandag 28 december wordt het A-toernooi geopend door vv Winsum. De titelverdediger neemt het op tegen de winnaar van poule 2 van het B-toernooi.