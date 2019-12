Westerkwartier-Ezinge finale B-toernooi Voetbalgala

VV Westerkwartier en VV Ezinge hebben zich vrijdagavond voor de eerste keer in de historie geplaatst voor de B-finale van het 34e Leekster Voetbalgala. Beide teams doen ook mee aan het A-toernooi. RWF, Bakkeveen en Zevenhuizen (als beste nummer drie) kwalificeerden zich eveneens voor het hoofdtoernooi.Door het afzeggen van Makkinga, Haren en Haulerwijk moest het hele speelschema veranderd worden. De nieuwe fusieclub Westerkwartier toonde zich de beste van poule A. Zevenhuizen speelde de eerste wedstrijd en schoot met scherp. Tegen het reserveteam van Harkema Opeinde scoorde Zevenhuizen al na 8 seconden. Het werd uiteindelijk 12-0. Westerkwartier werd echter poulewinnaar. RWF eindigde verrassend als tweede, voor verliezend finalist van vorig jaar, Zevenhuizen, dat in de onderlinge partij verloor. Meest aansprekende wedstrijd was Zevenhuizen-Westerkwartier. De zeer enerverende derbystrijd eindigde in 1-1.In Poule B was Ezinge superieur. De Groningers eindigden ver voor Bakkeveen en De Lauwers. Ezinge plaatste zich twee jaar geleden ook voor het A-toernooi. De strijd om plaats twee was spannend. Doordat Bakkeveen de derby van Fochteloo won en De Lauwers gelijk speelde tegen Nieuw-Roden za werd Bakkeveen tweede. De Friezen zijn daardoor voor de eerste keer doorgedrongen tot het A-toernooi. Het B-toernooi trok veel toeschouwers in het Sportcentrum.De finale Westerkwartier-Ezinge wordt gespeeld op de Gala-avond op 11 januari. Westerkwartier, Ezinge, RWF, Bakkeveen en Zevenhuizens spelen op het A-toernooi, dat vrijdag 27 december van start gaat.Topscorers B-toernooi: Joey Hummel (VV Zevenhuizen) 11, Rene de Vries (VV Zevenhuizen) 6, Jarno Haisma (SV RWF) 6 . Voor meer alle resultaten en meer informatie: www.lvgala.nl