De Heracliden 2 zoekt met spoed een oefentegenstander

Door het terugtrekken van vv Winsum 3 zitten de reserves van De Heracliden opeens zonder wedstrijd. Maar in aanloop naar het komende competitiegebeuren wil de ploeg wel graag spelen. Daarom de oproep of er reserve 2, 3of vierde klasse is die tegen de Blauwhemden wil oefenen. En mocht er een vijfdeklasser uit het standaardvoetbal zonder bekerverplichtingen zijn dan mag ook die reageren. Voor meer info kan men contact opnemen met Frank Elzinga: 06-24135894