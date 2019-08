Zeester zoekt trainer tweede elftal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zeester zoekt voor het seizoen: 2019/2020 een trainer voor het tweede zaterdagelftal. De spelersgroep bestaat uit 17 jonge talentvolle spelers en komt uit in de 5e klasse reserve.· Trainingsavonden op dinsdag en donderdag.. Coachen tijdens (oefen)wedstrijden.· Vergoeding in overlegFunctie-eisen:· Enthousiaste en ervaren trainer;· TC3/UEFA C is een pré, maar geen vereiste.Bij interesse, neem contact op viaof telefonisch: Sjoerd Steegstra 06 57081496