Zaterdag 5D bestaat nu met Zeester uit veertien ploegen

De ‘Groninger’ klasse 5D bestaat nu uit veertien ploegen omdat de KNVB het verzoek van Zeester om naar deze klasse te worden overgeheveld heeft gehonoreerd.Toen de voorlopige competitie indeling bekent werd gemaakt zag Zeester uit Zoutkamp zich terug in een klasse met alleen maar ploegen uit Friesland. De Zoutkampers hadden zich graag in de Groninger klasse gezien maar helaas was dat op dat moment anders. Maar onder de mom van, niet geschoten is altijd mis deed Zeester het verzoek of ze niet alsnog in zaterdag 5D geplaatst konden worden. Een verzoek wat niet lastig uitvoerbaar was omdat de overplaatsing van Zeester zou betekenen dat 5D uit veertien ploegen zou bestaan. Blij was men daarom ook in Zoutkamp toen op 22 juli het bericht kwam dat de KNVB het verzoek van de withemden had gehonoreerd en er daardoor nog een paar gemeentelijke derby’s meer op het programma staan. Een gegeven waar Zeester-trainer Marinus Siekman blij mee was. ,,Ik ben oprecht blij dat het verzoek gehonoreerd is want met alle respect, ik kan mij meer verheugen op uitduels tegen Warffum, ZEC, Noordpool, Stedum, Corenos, Ezinge en De Fivel of naar clubs in de stad Groningen dan dat we voor onze uitduels steeds naar Friesland moeten reizen. En daarnaast is het ook nog eens zo dat er nu drie periodetitels te verdelen zijn zodat ook wij nu vier kansen hebben om te promoveren. En dat maakt het natuurlijk nog leuker want het bereiken van de nacompetitie, en wat nog maar twee maanden geleden is, smaakt natuurlijk naar meer.”