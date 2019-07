Deze 5 voetbal apps zijn de moeite absoluut waard

Wil je never nooit (meer) iets missen van je favoriete club? Met een voetbal app ben je altijd en overal op de hoogte. Niet alleen van de tussenstanden, maar ook van het laatste voetbalnieuws. Zo weet jij als eerste of jouw club die droomspeler binnenhaalt! Ready for kick-off? Tele2 Mobiel publiceerde onderstaande top 5 voetbal apps voor je mobieltje.Een heerlijk volledige voetbalapp is Forza Football. Hiermee kun je meldingen instellen voor je favoriete club(s). Wordt er gescoord of gebeurt er iets bijzonders? Dan krijg je een notificatie. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste scores en het laatste nieuws van jouw club. Mooi is ook de ingebouwde functionaliteit waarmee je, mits het beschikbaar is, goals of hoogtepunten kunt terugzien van de zojuist gespeelde wedstrijd. Daarnaast biedt Forza Football extra informatie; zoals statistieken en opstellingen. Kortom, een complete voetbal app voor je smartphone!Forza Football is gratis te downloaden voor Android en iOS.Zoek je een simpele app voor je mobiel waarmee je in één oogopslag alle tussenstanden ziet van de wedstrijden die momenteel gespeeld worden? Hold your horses! Livescore is een voetbal app die vol-le-dig aan jouw eisen voldoet. In een overzichtelijk lijstje zie je per competitie alle wedstrijden die op dat moment gespeeld worden, inclusief hun tussenstand. Klik je op een wedstrijd, dan lees je live updates, zie je wie de doelpuntenmakers zijn en bekijk je de meest relevante statistieken. En dat geheel gratis!Livescore is gratis te downloaden voor Android en iOS.Tijdens deadline day volledig up to date zijn met betrekking tot het laatste transfernieuws? Of tijdens het seizoen interessante interviews, nieuwtjes en andere leuke voetbalweetjes lezen? De Voetbal International-app is voor elke voetballiefhebber een onmisbare app. De app is gratis te gebruiken. Met een Premium-account krijg je toegang tot extra exclusieve content en lees je de beste publicaties uit het gelijknamige magazine op je smartphone.Voetbal International is gratis te downloaden voor Android en iOS.Niet in de buurt van een tv? Niet getreurd, want met 365Scores hoef je alsnog niets te missen van de wedstrijd die je wil kijken. Voetbal app 365scores houdt de stand bij en met de ingebouwde Live Match Tracker krijg je een goed beeld van de verhoudingen tussen de twee tegenstanders. Daarnaast kun je de push notificaties aanpassen, zodat je alleen de meldingen krijgt waarin je écht geïnteresseerd bent. Net als Forza Football zie je ook de hoogtepunten en doelpunten van de wedstrijd, mits ze beschikbaar zijn, snel terug.365Scores is gratis te downloaden voor Android en iOS.Net als Voetbal International is de voetbal app van Voetbalzone een app die je via je telefoon op de hoogte houdt van het laatste nieuws. Ideaal als je tijdens deadline day wil weten of jouw club die topspeler nog heeft binnengehaald! Daarnaast kun live tussenstanden bekijken en je favoriete club en team selecteren. Zo zie je als eerste het laatste nieuws waarop jij zit te wachten! Daarnaast kun je via de Voetbalzone app reageren op nieuwsberichten: ook leuk!Voetbalzone is gratis te downloaden voor Android en iOS.