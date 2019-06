SV Bedum 2 bereikt de tweede ronde van de nacompetitie voor promotie naar de reserve hoofdklasse

Na een succesvol seizoen waarin de tweede selectie van SV Bedum op een tweede plek is geëindigd in de 1e klasse –B wordt het seizoen vervolgd met de nacompetitie voor promotie naar de reserve hoofdklasse; het hoogste speelniveau voor reserve teams. Deze nacompetitie bestaat uit drie speelrondes waarin winnen een plek in de volgende ronde oplevert en verliezen directe uitschakeling betekent. ​​Afgelopen zaterdag speelde de tweede selectie van SV Bedum thuis tegen SC Joure 2. Deze wedstrijd werd terecht gewonnen. SV Bedum 2 gaf weinig tot geen kansen weg en wist uiteindelijk zelf de 1-0 binnen te schieten in de tweede helft. Middenvelder John Thoma scoorde de beslissende goal uit een corner. ​​Aanstaande zaterdag speelt SV Bedum 2 in de tweede ronde van de nacompetitie tegen NEC Delfzijl zaterdag 2. De winnaar van dit duel bereikt de finale van de nacompetitie en speelt dan tegen de winnaar van het duel: DZOH 2 – De Weide 2. ​​De wedstrijd start thuis om 12:30 u. op het hoofdveld van SV Bedum.