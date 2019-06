Oud FC Groningen komt naar Middelstum!

De voetbalvereniging Middelstum neemt op zaterdag 15 juni om 19.00 uur op grootse wijze afscheid van haar 85-jarig bestaan. Na het traditionele 'Hutspottoernooi' speelt een combinatie van het huidige en oude eerste elftal van de club tegen Oud-FC Groningen waarin onder andere Sander van Gessel, Paul Matthijs, Anne Mulder, Walter Waalderbos, Johan Tukker, Richard Vennema, Barend Beltman en Arjan Blaauw hun opwachting maken.Na de wedstrijd is er geen tijd om gas terug te nemen want DJ Sieme Gerrijts en The Music Boys gaan vrolijk verder met het entertainen van de toeschouwers in de kantine van de Hippolytushal. Ook voor de inwendige mens wordt middels een barbecue gezorgd. De jubilerende voetbalclub heet iedereen van harte welkom om een kijkje op het sportpark aan de Coendersweg in Middelstum te nemen. Het wordt vast een gezellig weerzien met vele oude bekenden.....