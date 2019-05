Nieuwe spelers zijn bij Eenrum welkom!

Het eerste en tweede elftal van de voetbalvereniging Eenrum verwelkomen volgend seizoen op het dan vernieuwde sportpark graag nieuwe spelers! Belangstelling? Train eens mee op dinsdag of donderdag ( 20.00 – 21.30 uur) en/of meld je aan als lid!Het bovenstaande las ik op de clubsite van de voetbalvereniging waar ik ooit als voetballer mocht beginnen. Een advertentie waarin het eerste en tweede seniorenteam lieten weten dat nieuwe spelers welkom zijn in Eenrum. De advertentie van de Roodbaadjes is niet vreemd te noemen want er stoppen wat spelers binnen beide teams. Dus is het niet vreemd dat er gevraagd wordt of er spelers zijn die naar de vierdeklasser willen komen. Een vierdeklasser waar men druk is om het complex van een metamorfose te voorzien, wat het voetballen in Eenrum nog prettiger moet gaan maken. Eenrum is, samen met buurman Kloosterburen, de enige zondagclub in de nieuwe gemeente Het Hogeland die in het standaardvoetbal actief is. De Eenrumers hopen daarom dat er spelers zijn die niet op zaterdag kunnen voetballen, maar wel graag willen spelen, de stap naar het binnenkort totaal vernieuwde complex willen maken om daar de kleuren van vierdeklasser Eenrum te willen verdedigen.