Simon Cageling (SV Bedum) geslaagd voor KNVB TC2 cursus

Simon Cageling woont in Groningen, is 23 jaar en bezeten van voetbal. In het dagelijks leven is hij hoofd coördinator voetbalactiviteiten bij FC Groningen.Simon organiseert o.a. de trainen als een prof dagen, verscheidene voetbalkampen en de FC Groningen scholentour. In het huidige seizoen is Simon ook trainer/coach van SV Bedum JO15-1. Deze groep met fanatieke spelers traint 2 keer in de week en komt op zaterdag uit in de hoofdklasse. Simon heeft dit seizoen de TC II cursus gevolgd bij de KNVB. Deze week heeft hij het laatste examen officieel afgerond. Na een jaar hard werken is het felbegeerde trainersdiploma binnen. SV Bedum feliciteert Simon van harte met dit knappe resultaat. We investeren structureel in ons jeugdkader en zijn trots dat ons trainerscollectief zich verder ontwikkelt. Afgelopen week haalde Stef Klugkist zijn TC III diploma en nu kunnen we trots vermelden dat ook Simon is geslaagd.