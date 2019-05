Johannes Pool Toernooi zoekt teams voor vrouwentoernooi

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 2 juni 2019 is de 11e editie van het Johannes Pool Toernooi op het programma . Wederom zal het sportpark van R.Z.B. in Baflo ‘the place to be’ zijn. Het toernooi start om ca. 11:00 uur en duurt tot ca. 16:00 uur. Rondom het toernooi zijn diverse activiteiten zoals een springkussen voor de kinderen, een tentoonstelling over het voetbalverleden van Baflo e.o. , een barbecue en verkoop van MAX frites. Na afloop van het toernooi is er een optreden van een volkszanger en een coverband. Voor het 7 tegen 7 vrouwentoernooi is de organisatie nog op zoek naar enkele vrouwenteams. Belangstellende teams kunnen zich aanmelden via. Voor verdere informatie zie www.johannespooltoernooi.nl