Melle Kuipers van SWZ Sneek terug naar oude liefde SV Marum

Melle Kuipers komt volgend seizoen de gelederen van SV Marum versterken. Hij keert hiermee terug naar zijn oude liefde SV Marum, daar waar alles ooit is begonnen is.Na vijf jaren te hebben gevoetbald in het eerste elftal van Marum vertrok de verdediger naar ON Groningen. Daar speelde Kuipers vier seizoenen waarvan drie in de eerste klasse en een seizoen in de hoofdklasse. In zijn laatste jaar maakte Melle Kuipers indruk bij de scouts van VV SWZ Sneek, en zo ontstond zijn transfer naar de zondag eerste klasse. Uiteindelijk doen het weinig spelen door blessureleed en het vele reizen hem besluiten om SWZ Sneek na een jaar alweer te verlaten. “Er is in die jaren nadat ik vertrokken ben veel veranderd op sportpark de Holten in Marum, zoals een nieuw kunstgrasveld en een complete metamorfose van het clubhuis. Mede hierdoor is mijn besluit om terug te keren op het oude vertrouwde nest vele malen gemakkelijker geworden”, aldus de momenteel afstuderende student Communicatie en Multimedia Design. Bestuurslid technische zaken Andre Boezerooy is zeer in zijn nopjes met de terugkeer van Kuipers. “Een zeer moderne en complete verdediger die ook uitstekend op het middenveld kan acteren, en dat in combinatie met zijn routine. Daar kunnen wij bij SV Marum veel plezier aan beleven”. “Ik wil weer graag met mijn oude makkers voetballen en ik zie er naar uit om met trainer Mulder te mogen werken”, besluit de 27 jarige Kuipers.