USQUERT OPZOEK NAAR SELECTIESPELERS!

Onlangs hebben de eerste gesprekken plaats gevonden tussen trainer Jan Blaauw en V.V. Usquert. Jan Blaauw is een trainer die in het verleden meerdere ploegen vanuit de reserve klasse heeft opgebouwd naar de standaard klasse. Volgend seizoen zijn de plannen om met een team in de zaterdag standaard klasse te gaan spelen, dit met Jan Blaauw als trainer.Om dit voor elkaar te krijgen is er een brede selectie nodig, dit is op dit moment niet het geval. Op 28 maart 2019 geeft Jan Blaauw een proef training om van beide kanten te kijken of het bevalt. Mocht er interesse zijn om hier aan deel te nemen, dan vernemen we dat graag. Ook een ieder die je deze avond mee wil nemen, is van harte welkom. Het zou geweldig zijn om Usquert met zijn allen weer op te bouwen. Mochten er vragen of interesse zijn naar aanleiding van deze mail dan horen we dat graag. Contact kan opgenomen worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bestuur v.v. Usquert