Sjouke Borger nieuwe trainer SV Marum VR 1

SV Marum heeft Sjouke Borger aangetrokken als trainer van de eerste damesselectie voor het seizoen 2019/2020. Met Borger benoemt de club een voetbaldier pur sang, die al jaren op de velden actief is en met zijn fanatisme en betrokkenheid weet hoe je een team tot goede prestaties brengt. Marum VR 1 komt op dit moment uit in de 3e klasse J, staat bij de bovenste vier en heeft derhalve nog zicht op promotie.‘Wij denken met Sjouke Borger de volgende stap te kunnen maken’, zegt Jozé Neef, bestuurslid dames- en algemene zaken bij SV Marum. Sjouke is een trainer die de analyse van de wedstrijd omzet naar praktische oefeningen op de training, zodat zowel het individu als het team beter wordt. Daarnaast schroomt hij niet om jeugdig talent een kans te geven in het vlaggenschip van de dames.Sjouke Borger is als voetballer actief geweest in de jeugd van vv Opende en ’t Fean ’58. Hierna verruilde Borger de kicksen voor bokshandschoenen. Sjouke werd weer actief in het voetbal toen zijn inmiddels volwassen zoons met het prachtige spelletje begonnen. Zijn trainerscarrière begon bij de jeugd van Burgum. Als trainer heeft Borger een lange staat van dienst. Hij heeft vijftien jaar als jeugdtrainer bij verschillende verenigingen gewerkt en hierbij ook de vereiste diploma’s gehaald. Nadat Sjouke zijn TC3/UEFA C-diploma had gehaald, ging hij aan de slag bij de dames van Houtigehage en Noord-Burgum. Daarnaast was Borger assistent-trainer bij Zwaagwesteinde en Harkema Opeinde. Ook was hij hoofdtrainer bij Jistrum. Sjouke Borger is erg ingenomen met zijn aanstelling bij SV Marum. ‘SV Marum is een mooie club met goede faciliteiten en een schitterende accommodatie. Het op een hoger plan brengen van SV Marum VR 1 is voor mij een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb’, besluit de oefenmeester. ‘Wij hebben alle vertrouwen in de samenwerking met Sjouke en wensen hem veel plezier en succes’, aldus voorzitter Simon Neef.