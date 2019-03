Ekc dames 1 zoekt nieuwe trainer-coach

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De spelersgroep van het Groningse EKC VR1 is op zoek naar een hoofdtrainer die met ingang van seizoen 2019/2020 het team zal begeleiden. EKC is in 2011 ontstaan uit een ambitieuze samenwerking tussen de damesafdelingen van VV Eenrum en VV Kloosterburen. Deze samenwerking heeft zijn vruchten meer dan afgeworpen: begonnen in de vijfde klasse, speelt het vlaggenschip van de club nu voor het derde seizoen op rij in de tweede klasse. Het team heeft zich ontwikkelt tot een middenmoter die op wilskracht veel kan bereiken. Het is echter tijd voor een volgende stap: het fanatieke en toegewijde team wil zich verder ontwikkelen en groeien op het gebied van techniek en tactiek.Naast het leveren van sportieve prestaties staat een goede sfeer hoog in het vaandel bij EKC. Het team zoekt dan ook een sociaalvaardige trainer die ook op dit gebied zijn steentje kan bijdragen en zijn enthousiasme zowel de eerste, tweede als de derde helft op de groep overbrengt. Daarnaast wordt betrokkenheid en interesse bij de overige vrouwenteams zeer op prijs gesteld. Het gaat hierbij om een VR2-team, een MO17-team en eventueel met ingang van seizoen 2019/2020 een MO15-team. De eis die vanuit het bestuur wordt gesteld is dat de hoofdtrainer twee keer in de week de training verzorgt en op zaterdag het team coacht. Ook dient de hoofdtrainer minimaal in het bezit te zijn van een TC3-trainersdiploma: dit om de balans tussen plezier en prestatie te waarborgen. Hier staat natuurlijk een passende vergoeding tegenover. Verder wordt de hoofdtrainer bijgestaan door een leider; hoe deze samenwerking er precies uit komt te zien, is nader te bespreken. Als deze oproep u ge├źnthousiasmeerd heeft, horen wij graag van u! U kunt uw motivatie en CV opsturen naar