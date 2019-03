'Degradatiekraker' in Zeerijp

Na twee weekenden van dat er in sommige competities wel en in andere competities wel gespeeld werd gaan we dit weekend echt weer los. Althans, wanneer de aanstaande regengebieden of buien geen roet in het eten gooien.Dit weekend staat voor mij het duel tussen De Fivel en Corenos op het programma. Een duel uit de vierde klasse D waarin zeker acht ploegen nog strijd moeten leveren om niet in de nacompetitie terecht te komen. Twee van die acht ploegen zijn De Fivel en Corenos waarbij het ‘andere Oranje’ met zestien punten uit dertien duels een punt meer heeft dan de gasten uit Roodeschool. De Fivel staat daarmee op plaats 8 en Corenos op met plaats 11 onder de streep staat. Maar tussen de elfde plaats en een door WVV ingenomen vierde plaats is het verschil maar vijf punten. Dat zorgt dat het na een overwinning voor alle acht de teams de wereld er heel anders uit kan zien. Eerder in het seizoen won Corenos in Roodeschool met 4-1 van de ‘Riepsters’ die daar zaterdag graag revanche voor willen nemen. Want een overwinning zou de thuisploeg toch wat meer lucht verschaffen in de strijd om uit de gevarenzone weg te blijven. Want het verdere programma van zaterdag zorgt dat het pakken van punten bittere noodzaak is. Want met de duels Middelstum-Westerlee, SIOS-Rood Zwart Baflo, Zuidlaren-De Heracliden zou een driepunter voor de formatie van Nik Poortinga meer dan welkom zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Corenos. Ook die ploeg wil de gevarenzone graag zo snel mogelijk verlaten. Beide ploegen kwamen na de winterstop in competitieverband twee keer in actie. De Fivel won in zijn twee duels van Westerlee en speelde gelijk tegen Amicitia VMC. Corenos won met 1-5 van HS’88 maar verloor met 2-5 van buurman De Heracliden. Beide ploegen laten dit seizoen sowieso een bepaalde wisselvalligheid zien en waardoor een plaats onderin zaterdag 4D ook niet vreemd te noemen is. Wat het zaterdag in Zeerijp gaat worden is dan ook een open vraag. Maar dat het voor Corenos een lastige klus gaat worden om de drie punten mee naar Roodeschool te nemen is zeker. Want De Fivel mag wat wisselvallig spelen, van zijn zestien punten pakte het elf in eigen huis.