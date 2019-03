Erwin Niezemuller nieuwe trainer SV Marum 2

Ambitieus, communicatief vaardig en enthousiast. Dat is kenmerkend voor de 24-jarige Erwin Niezemuller die voor het komende seizoen is aangesteld als trainer van de 2e selectie, sinds vorig seizoen uitkomend in de reserve 1e klasse A.“Zowel Erwin als wij zien voor de 2e selectie een belangrijke rol weggelegd als kweekvijver voor de 1e selectie en als team waar spelers van het 1e weer op sterkte kunnen komen na bijvoorbeeld een blessure”, zegt Gert Heuker namens de TC. Ook Andre Boezerooy is in zijn nopjes met de aanstelling van de jonge trainer: “Hoewel er andere opties waren, hebben we bewust voor Erwin en zijn visie gekozen.” Niezemuller heeft zelf als speler alle jeugdelftallen van FC Groningen doorlopen, waarna hij als JO-19 speler verkaste naar SC Heerenveen. Door langdurig blessureleed is het hem helaas niet gelukt om door te breken in het betaalde voetbal. Na nog een kort uitstapje bij Be Quick 1887, is hij inmiddels alweer enkele jaren terug op het oude nest.