Omlandia zoekt hoofdtrainer

Omlandia uit Ten Boer is een mooie club met gezonde ambities en speelt dit seizoen in de 2e klasse J. De vereniging beschikt over een kunstgrasveld voor de trainingen en de thuiswedstrijden worden gespeeld op gras.De nieuwe trainer moet over de volgende capaciteiten beschikken˸– Oog voor de individuele- en groepsontwikkeling van spelers.– Houdt zich bewust bezig met ontwikkeling van jonge spelers.– Heeft de verenigingscultuur hoog in het vaandel en kan werken met de visie van de club voor de langere termijn.– Een goede en communicatieve samenwerking met de 2e elftal trainer is vanzelfsprekend.– De trainingen verzorgen op dinsdag- en donderdagavond;– Persoonlijkheid met goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;– Is aanwezig, coacht en begeleidt op wedstrijddagen;– Minimaal in bezit van diploma Trainer-Coach 2.Lijkt je dit een mooie uitdaging, stuur dan je motivatie en CV naarvoor 27 januari 2019. Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met Kasper Schlukebir 06-11448769 of Michel Winter 06-29016663