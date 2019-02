Omlandia organiseert COOP-jeugdvoetbaltoernooi

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omlandia organiseert ook dit seizoen weer het COOP-Jeugdvoetbaltoernooi op 15 en 22 juni 2019 voor de JO9 t/m JO15. Alle jeugdteams zijn welkom en zullen naar sterkte worden ingedeeld. De speeldata zijn:JO9 09:00-12:30 uurJO15 13:00-17:00 uur.JO11 09:00-12:30 uurJO13 13:00-17:00 uur.Er zal gestreden worden om een mooie beker. Alle deelnemers zullen worden beloond met een medaille.Indien u wenst deel te nemen aan één of meerdere van de toernooien, wilt u dan de teams aan ons doorgeven via, want inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Inschrijven is alleen mogelijk per e-mail. Na ontvangst van de inschrijving zal de inschrijving per e-mail worden bevestigd.