Robert Benes nieuwe trainer Stedum

Robert Benes wordt de nieuwe trainer van v.v. Stedum. De in Kruisweg woonachtige trainer zal beginnen met ingang van het seizoen 2019-2020 en volgt hiermee de huidige oefenmeester Wim Nubé op die na een 3-jarige verbintenis stopt als trainer bij Stedum.De 39-jarige oefenmeester is sinds dit seizoen de assistent-trainer van v.v. Stedum. Daarvoor was Robert Benes trainer van EKC en interim trainer van Kloosterburen.Verder zijn we zeer content dat Nanne Santing zijn contract met een jaar heeft verlengd en ook volgende seizoen leider en verzorger zal zijn bij de voetbalvereniging Stedum