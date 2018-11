Middelstum en Rood Zwart Baflo, aan elkaar gewaagd

Dit weekend wordt er op het Hogeland in het standaardvoetbal alleen maar op zaterdag gespeeld omdat alle drie de nog in het zondagvoetbal actieve verenigingen op vreemde bodem actief zijn. Een gegeven wat er voor zorgt dat er dit weekend maar een ‘OC-duel’ voor mij op het programma staat.Het duel waar ik zaterdag langs de lijn sta is het duel Middelstum-Rood Zwart Baflo. Een duel met duidelijke belangen voor beide teams. Want zowel de thuisploeg als ook de gasten moeten winnen. De Middelstumers om subtopper in 4D te blijven en de Bafloërs om aansluiting bij de bovenste vijf te houden. De thuisploeg kent een prima start van het seizoen nadat het vorig seizoen al een bewuste verjonging had ingezet en die de blauwhemden duidelijk goed heeft gedaan. Want met de huidige vierde plaats, met evenveel punten als nummer twee HS’88 en nummer drie WVV, doet Middelstum het gewoon prima. De gasten uit Baflo doen het als promovendus eveneens prima. De Bafloërs staan op dit moment op een zesde plaats en zouden bij winst de thuisploeg op de ranglijst passeren. Middelstum speelde van zijn zeven wedstrijden tot nu toe er drie thuis en waar er twee, tegen De Heracliden en HS’88, werden verloren en er van SIOS werd gewonnen. Rood Zwart Baflo speelde tot nu toe drie keer uit en won en verloor een keer en speelde een keer gelijk. Dus wat dat betreft hebben we zaterdag in Middelstum te maken met twee ploegen die aardig aan elkaar gewaagd zullen zijn. Wat verder bijzonder aan het duel in Middelstum is dat de thuisploeg bijna een keer zoveel heeft gescoord dan de gasten. Maar de Bafloërs hebben daarentegen weer de helft minder tegentreffers moeten incasseren dan Middelstum waar Gerard Bronsema met tien doelpunten op dit moment clubtopscoorder is en wordt gevolgd door Mateo Milkovic die vier treffers achter zijn naam heeft staan. Aan de kant van de Bafloërs zijn Duncan Torrenga en Reinout Geuze met drie goals clubtopscoorder waarbij ze gevolgd worden door Jori Striedelmeijer en Mark van Zanten met twee goals. Verder speelden beide teams nog nooit eerder in competitieverband tegen elkaar zo liet de historie op de app liveuitslagen zien. De enige keer dat beide teams elkaar ontmoeten was in het seizoen 2014-2015 toen er tegen elkaar gebekerd werd. Een bekerduel wat toen in een 2-3 overwinning voor de gasten eindigde. Of dat zaterdag ook het geval zal zijn weten we zaterdagmiddag rond 16.30 uur na een wedstrijd die onder leiding staat van scheidsrechter Luit Nieboer.