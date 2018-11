Nieuwe jury gaat bij het Leekster Voetbalgala de beste spelers belonen.

Bij elke editie van het Leekster Voetbalgala worden de beste spelers en beste keepers van de 3 toernooien beloond met een fraai aandenken. Zo ook bij de 33editie waarvoor a.s. vrijdag het startschot klinkt als Gertjan Verbeek de loting gaat verrichten.Na het terugtreden van voormalig voetbaltrainer Gerard Voskuil reeds in het voorjaar, is deze week ook op eigen verzoek, afscheid genomen van Gerke Hoogeveen. Jarenlang was ook hij elke speelavond aanwezig om zijn licht te laten schijnen over de talenten voor de talententrofee en de overige genoemde individuele prijzen. Gerke nog steeds actief bij de Leekster Eagles en nu ook weer als trainer bij van VV Boerakker op het veld, werd door de LVG voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn bewezen diensten. Jan Brouwer, voetbaldier en voormalig trainer van de Leekster Eagles blijft juryvoorzitter en krijgt 2 nieuwe juryleden naast zich. Marco IJzer, gymleraar in Buitenpost, maar in de regio bekend als voetbalkenner en voormalig veldvoetbal trainer gaat samen met Age Wim v/d Zee de jury completeren. Age Wim stond tot voor kort nog binnen de lijnen als verdienstelijk speler (en keeper) op het veld en in de zaal. Helaas is door een slepende blessure zijn voetbalcarrière voorbij. Dit drietal gaat de vele vaardigheden beoordelen en objectieve keuzes maken om uiteindelijk de ‘besten’ te belonen tijdens de komende editie in Sportcentrum Leek.Ook het LVG-bestuur verwelkomt een nieuw gezicht. Edwin Schuiling uit Veenhuizen gaat de taak van wedstrijdleider op zich nemen. Hij gaat Jeroen Keuter vervangen die door een verhuizing naar Hoogezand niet meer beschikbaar is. Edwin is voormalig jeugd- en hoofdtrainer van Leek-Rodenburg (nu TLC). Tevens is deze voetbalman de programmamaker voor de Noordenveldcup en nog actief bij Gomos.