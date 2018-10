de clash der titanen in Kloosterburen

Het onderstaande artikel van scribent Harry Reitsma gaat over de clash der titanen tussen het tweede en derde elftal van de voetbalvereniging Kloosterburen. Zondag staat er in Amsterdam ook een duelletje op het programma maar die haalt het qua beleving en niveau niet bij de kraker op sportpark Westerklooster. Om het potje in Amsterdam niet teveel in het vaarwater te zitten is er in overleg met RTV Noord, die uiteraard beelden van dit spektakel komen maken, besloten om het duel om 12.00 te laten beginnen. Dus voor de liefhebbers zondagmiddag vanaf 12.00 uur is sportpark Westerklooster de place to be voor de clash der giganten en die onder leiding, en zonder VAR, staat van the one and only Theo ‘Tude’ Bos en die heeft toegezegd dat hij het duel in een rode outfit in de juiste banen zal leidenVoor het eerst in de geschiedenis gaat het gebeuren. Het ‘ Daarde’ van de voetbalvereniging Kloosterburen speelt voor de competitie tegen het ‘ Twaide van de withemden tegen elkaar in het strijdperk. ‘Het ‘Daarde speelt thuis dus het festijn zal zich op het hoofdveld van VV Kloosterburen afspelen. De jongens van ‘t Daarde zijn allemaal in perfecte conditie dus daar kan het niet aan liggen. Uitstekend geprepareerd en tot op het bot gemotiveerd om de peuters van ‘t Twaide een lesje te leren. Het lijkt erop dat men zich in het kamp van ‘t Twaide toch enigszins zorgen maakt, want het is opmerkelijk stil aan de overkant. Nu kan ik mij dat ook wel voorstellen, want de routine en het surplus aan techniek van ‘t Daarde tegenover de jeugdige snelheid van de jongkies lijkt toch enigszins in het voordeel van ‘t Daarde uit te vallen.‘T Daarde heeft een vrijwel volledig fitte selectie, alleen de al langer geblesseerde bakker Ruchti is niet in staat om te voetballen. Ook is het meespelen van de pas vader geworden Jan Scholtens onzeker, want mogelijk moet hij om 12.00 borstvoeding geven. Er zijn echter berichten dat hij de borstvoeding deze keer overlaat aan Valerie. Het lijkt me dat deze wedstrijd de sportieve hormonen dusdanig gaat prikkelen dat zijn medespelen min of meer verwacht mag worden. Verder zijn de heren Arjan “Ajaan” van der Klei en Roland “Messi” Staal aan ‘t Daarde toegevoegd. Beiden zijn min of meer uit ‘t Twaide gezet, dus zijn ze van plan hun oud-teamgenoten een kopje kleiner te maken. Ajaan is nog steeds gezegend met een uitstekende techniek en dito inzicht en Messi heeft zich, na wat aanloopproblemen , goed aan het hoge niveau aan kunnen passen. Technisch moeten we nog een beetje schaven (we hebben gelukkig mensen met grote schaafblokken), maar aan inzet zal het bij deze nazaat van Donnie niet liggen. Gelukkig heeft de technische staf Messi kunnen voorzien van de nodige tips en tricks, waardoor we kunnen spreken van een herboren Messi.Ook zondag is onze Messi weer jarig, dus het 1kratje bier is gewaarborgd. Ik denk dat ook het 2kratje er wel zal komen, want onze nieuwe vader zal de geboorte toch ook wel even kracht bij willen zetten (2 kratjes mag ook, want het zijn er natuurlijk 2 en de eerappelpriezen bennn hoog).Speciaal voor deze wedstrijd is er een blinde pool en een gewone pool. Van de blinde pool wordt de helft van het inleggeld als hoofdprijs uitgekeerd en voor de gewone pool zijn diverse prijzen beschikbaar (slagerij Hasper voor Uw gehaktballen en IJsbrand Medema voor Uw dakbedekkingen). Per vakje kost dit alles een euro en dan doe je voor beide Pools mee. Wees er dus snel bij, want de pool heeft slechts 100 vakjes! Van de kant van ‘t Twaide heb ik verder nog niets gehoord. Misschien hebben ze ook nog verrassende acties voor ons in petto. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze enorm gespannen zijn voor de wedstrijd en daardoor niet in staat zijn om ergens anders aan te denken.De wedstrijd van zondag staat onder leiding van de gerenommeerde scheidsrechter Theo “Tude” Bos uit Kruisweg. Deze zeer getalenteerde fluitist heeft jarenlang op een enorm hoog niveau geacteerd. Door persoonlijke omstandigheden heeft hij net niet het niveau van de eredivisie gehaald, maar gelooft U mij, hij zat er dichtbij. Hij zal worden geassisteerd door dhr. Huib “Huub” van der Wildt, die de vlag van ‘t Daarde ter hand zal nemen. Bij het ter perse gaan van dit artikel was de vlaggendrager van ‘t Twaide nog niet bekend.Het team van ‘t Daarde wordt begeleid door hoofdcoach Henk “Ieniemienie” Gerdez, Harry “Barry” Reitsma en Gerard “Boets” Stiekema, het team van ‘t Twaide wordt geleid door Eelco “Eeuwie” Korhorn. Als verzorgster van beide teams zal de a.s. echtgenote van Roland “Messi” Staal, ons aller Natasja, komen opdraven. Natasja heeft de nodige kneeddiploma’s zodat de diverse musculi, indien nodig, een fijne beurt kunnen krijgen. Komt dus allen a.s. zondag 28 oktober, aanvang 12.00 en vergeet niet de pool in te vullen en kom op tijd, want de gehaktballen staan alweer te pruttelen. Het gebeuren vindt, zoals al aangegeven, plaats op het hoofdveld van VV Kloosterburen!