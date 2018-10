Danny Makkelie maandag 29 oktober te gast bij Groninger scheidsrechters

Internationaal voetbalscheidsrechter en WK-videoreferee Danny Makkelie is maandag 29 oktober de centrale gast tijdens de clubavond van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Makkelie zal met behulp van interessante televisiebeelden ingaan op de inzet van de VAR en zijn ervaringen tijdens het WK in Rusland delen. Uiteraard staat hij ook stil bij zijn ervaringen als scheidsrechter in de internationale top.De clubavond op 29 oktober begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Best Western hotel (voorheen Hampshire) aan de Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Behalve leden van onze vereniging zijn ook verenigingsscheidsrechters van voetbalverenigingen én leden van andere scheidsrechtersverenigingen van harte welkom!Danny Makkelie startte met fluiten op 10-jarige leeftijd bij de pupillen. Op 16-jarige leeftijd werd hij gediplomeerd KNVB-scheidsrechter in het amateurvoetbal bij de senioren. In december 2005 maakte hij op 22-jarige leeftijd zijn debuut in het betaalde voetbal bij de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Stormvogels Telstar in de Eerste divisie. En in november 2009 volgde op 26-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie bij de wedstrijd Heracles Almelo tegen Sparta Rotterdam. Inmiddels is de 35-jarige Danny één van de beste scheidsrechters in Nederland en wordt hij internationaal als opvolger gezien van Björn Kuipers.