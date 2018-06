SV Bedum dringend op zoek naar JO-17 team voor jeugdtoernooi

Ieder jaar organiseert SV Bedum een jeugdtoernooi en ook dit jaar in het weekend van 9 en 10 juni gaan SV Bedum dit toernooi organiseren. In totaal krijgt SV Bedum in twee dagen ruim 2200 spelers over de vloer en vaak zien ze veel dezelfde verenigingen naar Bedum terug keren om deel te kunnen nemen aan dit toernooi.Met nog twee weken te gaan, heeft de organisatie voor zondag 10 juni een afmelding ontvangen van Buitenpost JO17-1. Zij hebben af moeten zeggen, omdat er op zaterdag 9 juni nog nacompetitie verplichtingen zijn. Daarom is de organisatie dringend opzoek naar teams uit de JO17 categorie die op hoofdklasse, dan wel divisieniveau spelen. Het toernooi in deze categorie bestaat uit twee poules en iedere wedstrijd duurt ongeveer 24 minuten. Na de poulefase worden er kruisfinales gespeeld en de volgende teams doen er mee aan ons toernooi:Geïnteresseerde teams kunnen contact opnemen metTonnie Bonder: 06-31744669 of Vincent Geerling 06-21891535