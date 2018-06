SV Bedum zoekt trainer voor JO19-1

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het seizoen 2018 – 2019 is SV Bedum op zoek naar een trainer/coach voor SV Bedum JO19-1 dat uitkomt in de hoofdklasse.Wij zijn op zoek naar een ambitieuze jeugdtrainer met goede communicatieve en sociale vaardigheden die vanuit onze voetbalvisie jeugdspelers beter maakt. De trainer verzorgt twee trainingen per week (dinsdag & donderdag van 18.30-20.00 uur) en de coaching op wedstrijddagen. We zoeken een trainer met minimaal TC-3 (Uefa C), die ervaring heeft met het werken met jeugdteams en die een bijdrage wil leveren aan de realisatie van ons (technisch) jeugdbeleid.Wij bieden:Goede faciliteiten (oa kunstgrasveld), materialen en kleding;Uitdagende activiteiten voor de ontwikkeling van spelers (o23 wedstrijden, meetrainen selecties, e.d.);Ondersteuning vanuit de technische jeugdcommissie (Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum);Samenwerking met trainers van andere jeugdselectieteams;Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden (cursussen, interne thema-avonden, e.d.);Een passende vergoeding.SV Bedum is een vereniging met 350 jeugdleden. De jeugdopleiding heeft een belangrijke plaats binnen de vereniging en de laatste jaren is er flink geïnvesteerd om de jeugdopleiding een kwaliteitsimpuls te geven. Om de jeugdopleiding kwalitatief verder te verbeteren wordt er deelgenomen aan het Kwaliteits- en Performance Programma van de KNVB. De hoogste jeugdteams van SV Bedum spelen allen op hoofdklasse niveau of hoger (JO13-1: 2e divisie).Voor meer informatie over de functie kan er contact opgenomen worden met Coördinator Jeugdopleiding Vincent Geerling via 06-21891535.In een presentatie laten we graag zien hoe de jeugdopleiding van SV Bedum is ingericht en wat onze ambities voor de komende jaren zijn.Trainers die geïnteresseerd zijn in de functie kunnen hun reactie in de vorm van een motivatie en CV per mail sturen aan Vincent Geerling via