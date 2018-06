Toppers van de toekomst op 28e SES Toernooi

Het traditionele SES Toernooi kent dit jaar een iets andere opzet. Waar voorheen seniorenteams de sportieve strijd met elkaar aanbonden, nemen nu teams in de leeftijdscategorie tot 19 jaar het tegen elkaar op. Naast gastheer NEC Delfzijl komen onder andere Alcides (Meppel), Zeerobben (Harlingen) en VV Heerenveen op zaterdag 9 juni in actie op Sportpark Centrum. Ook Achilles 1894 en ACV, twee voetbalbolwerken uit Assen, komen met hun grootste talenten naar Sportpark Centrum, terwijl SV Bedum, VV Winsum en WVV uit Winschoten zorgen voor de regionale inbreng.Op zondag 10 juni organiseert Stichting Eemsdelta Sportevenementen de tweede editie van de SES Youthcup. Er wordt gespeeld in vier leeftijdscategorie√ęn: onder de 8, onder de 9, onder de 10 en onder de 11 jaar. Onder andere FC Groningen en FC Emmen komen deze dag met hun jeugdteams naar Delfzijl. evenals gerenommeerde amateurclubs als Be Quick 1887, GVAV Rapiditas, VV Hoogeveen, Go Ahead Kampen en FVC Leeuwarden. Ook de Prestige Football Academy (PFA) vaardigt een aantal teams af naar Delfzijl. De PFA helpt talentvolle jeugdspelers uit de provincie Overijssel bij het najagen van hun droom om profvoetballer te worden. Een technische commissie met daarin prominenten als Toto Kellner, Anthon Hoorndijk en Eddy Tuik zal de verrichtingen van de jeugdspelers nauwlettend volgen en de grootste talenten van de SES Youthcup 2018 kiezen.Zowel het SES Toernooi op zaterdag 9 juni als de strijd om de SES Youthcup op zondag 10 juni begint om 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom om de toppers van de toekomst te komen bekijken op Sportpark Centrum in Delfzijl. De toegang is gratis. Alle informatie over het SES Toernooi en de SES Youthcup is te vinden op de website www.sesvoetbal.nl.