Benjamin st Juste terug bij SV Marum

Benjamin st Juste komt SV Marum versterken, de 24 jarige geboren en getogen Marumer is daarmee terug op het ‘oude nest’.De technische en rappe middenvelder heeft zijn ‘voetbalopleiding‘ evenals zijn beide broers voor een groot deel genoten in Marum, broer Yoshua speelt inmiddels al weer wat jaartjes op het hoogste niveau in de zaal bij Hovocubo in Hoorn en is voor bondscoach Max Tjaden nog steeds een vaste waarde voor Oranje. Zijn andere voetballende broer Jeremiah behoeft eigenlijk ook geen verdere introductie hij is inmiddels een gevestigde eredivisie-speler geworden, de centrale verdediger van Feyenoord Rotterdam is momenteel herstellende van een schouderoperatie. Benjamin is afkomstig van Pelikaan S waar hij 4 seizoenen actief is geweest. “ik ben toe aan een club waarbij voetbal voorop staat, bij SV Marum voel ik mij thuis het is een warme, gezellige club met een prima 1ste selectie en technische staf, met name het weerzien met mijn oude teamgenoten en huidig assistent-trainer Gert Groefsema voelt als thuiskomen voor mij, Gert was namelijk ook mijn trainer in de jeugd, onder zijn leiding werden destijds 8 spelers van SV Marum E1 gescout door verschillende BVO’s” aldus de rechtenstudent en manager van broer Jeremiah. ” Ik heb enorm veel zin om weer te gaan voetballen met mijn oude makkers van toen ” besluit Benjamin st Juste.