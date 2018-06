Vriendinnendag SV Marum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sv Marum organiseert woensdagmiddag 30 mei’18 in samenwerking met de KNVB een Vriendinnendag. Alle meidenleden van sv Marum mogen die dag hun vriendinnetje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. De Vriendinnendag van sv Marum op Sportpark de Holten begint om 15:00 uur.Tijdens de Vriendinnendag voetballen meiden een middag met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meiden en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij sv Marum. Bij sv Marum spelen op dit moment 85 meiden en vrouwen van Mo13 t/m vrouwen 1, spelend in de derde klasse. Meer informatie over meiden- en vrouwenvoetbal bij sv Marum is te vinden op www.svmarum.nl of neem contact op met Joze Neef: