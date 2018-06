Damesteams gezocht voor Johannes Pool-toernooi

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 17 juni 2018 wordt de 10editie van het Johannes Pool Toernooi gehouden op het sportpark van R.Z.B. te Baflo.Omdat het de 10e editie betreft, wil de organisatie er een memorabele editie van maken. Men is al druk bezig met de voorbereidingen als aankleding van het toernooi. Zo komen er drie live-bands en een DJ na afloop van het toernooi en is er een tentoonstelling over het voetbal verleden van Baflo en verschijnt er een boek over Johannes – en Henk Pool, geschreven door Pieter Buma. Ook wil de organisatie het 7 tegen 7 damestoernooi graag uitbreiden met meer teams. Maar hier wringt de schoen want het is lastig om damesteams te krijgen. Mochten er damesteams zijn die interesse hebben dan kan er contact opgenomen worden met Klaas Zuidema. Mailadres van Klaas is: