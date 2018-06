Delegatie SV Bedum Oldstars op bezoek bij Alireza Jahanbakhsh

Op woensdag 2 mei waren Wim Keizer en Massoud Djabani) op het trainingscomplex van AZ aanwezig om Alireza Jahanbakhsh (topscoorder van Nederland) te interviewen. De ontmoeting vond plaats in het kader van de uitwisseling tussen een delegatie van de SV Bedum Oldstars en een senioren voetbalteam uit Ghoochan te Iran.Een groep Walking Footballers, bestaande uit tien spelers gaat op 29 augustus naar Iran voor een sportieve en culturele uitwisseling. Als cadeau voor het Iraanse team nemen de Bedumers voetballen mee die zijn voorzien van de handtekeningen van de Iraanse nationale topvoetballers(de voor AZ uitkomende Alireza Jahanbakhsh en de voor Heerenveen spelende Reza Ghoochannejhad) die in de Nederlandse competitie actief zijn mee. Deze twee Iraanse topvoetballers worden in Iran als helden gezien en wat ook geldt voor de Bedumer wereldtopper Arjen Robben die eveneens een bal van zijn handtekening zal voorzien. Tijdens het bezoek van Wim en Massoud aan Alireza liet de voetballer van nu nog AZ duidelijk blijken veel respect te hebben voor de ervaren Walking Footballers die het voetbal als communicatiemiddel voor een sportieve en culturele uitwisseling willen gebruiken. Leuk te vermelden is verder dat Alireza Jahanbakhsh de eerste Aziatische voetballer in Nederland is topscoorder in de eredivisie is geworden. Ondertussen is Jahanbakhsh al in Iran om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap in Rusland, waar het Iraanse team in zijn poule als tegenstander Marokko, Spanje en Portugal zal treffen.