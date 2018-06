Jasper Siepelinga van Niekerk naar SV Marum

Jasper Siepelinga komt volgend seizoen SV Marum versterken, de behendige en rappe flankspeler is afkomstig van 3de klasser VV Niekerk.De 21 jarige student Luchtvaartdienstverlening is opgegroeid in Oldekerk en heeft zijn gehele jeugdperiode doorgebracht bij VV Niekerk, daar acteert hij nu alweer voor het 3de jaar in het 1ste elftal, in die periode was hij goed voor 42 competitiedoelpunten. “Ik wil het graag een stapje hogerop proberen en heb daarom bewust voor SV Marum gekozen, het is een sfeervolle en warme club met een leuke en kwalitatief goede spelersgroep, tevens heeft Marum met trainer Jan Mulder een TC1 trainer aan boord waarvan ik nog beter hoop te worden“ aldus Siepelinga. De heren van de technische commissie zijn uiteraard zeer content met de nieuwe aanwinst, dit ook mede door het tijdelijk uitvallen van aanvalsleider Martijn Kuiper ( kruisband blessure ) “het nieuwe seizoen mag voor mij alvast beginnen, ik heb er zin in” besluit Siepelinga.