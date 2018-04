De oud-trainer van Rood Zwart Baflo, Marcel Schaap, zal met ingang van het nieuwe seizoen als hoofdtrainer van de zaterdagtak van FC Zuidlaren actief zijn. Marcel Schaap is nu nog technisch coördinator onderbouw bij Be Quick 1887 en was daarvoor hoofdtrainer in Baflo en als jeugdtrainer bij SV Marum en Fc Grootegast actief