Tynaarlo moet winnen en Kloosterburen hoopt op drie punten

Waar het paasweekend voor veel zaterdagvoetballers een druk weekend gaat worden komen de zondagvoetballers maar een, en in sommige gevallen helemaal niet, in actie.Wie wel in actie komen zijn de zondagvoetballers van Kloosterburen en Tynaarlo. Het duel tussen beide teams is ‘mijn’ paaszondagwedstrijd en is een duel dat vooral voor de Drenten van belang is. Tynaarlo doet namelijk nog volop mee in de strijd om de derde plaats. Een derde plaats die weleens van belang kan zijn om de nacompetitie te bereiken. Dat zorgt er voor dat Kloosterburen, dat een moeizaam seizoen doormaakt, zondag weer een zware dobber zal hebben om de drie punten in eigen huis te houden. Iets wat de Marnebewoners absoluut, de drie punten in eigen huis houden, goed kunnen gebruiken. Want kom je het sportpark Westerklooster oplopen dan heb je echt het idee dat je minimaal bij een tweedeklasser het park opwandelt. Het hoofdveld is op sommige plaatsen drie rijen hoog omzoomd met reclameborden en keurig worden voor de wedstrijd de opstellingen omgeroepen maar wat je niet bij heel verenigingen hoort. Maar sportief zit Kloosterburen even in zwaar weer. Want spelers die middenin een seizoen stoppen en routiniers die aan het begin van het seizoen al een stapje terugdeden zijn niet zomaar even op te vangen. Dan moet je als club wat achter de hand hebben op het gebied van aankomend jeugdig talent maar wat er even niet in zit. Dat gegeven zorgt er dan ook voor dat de ploeg van Wim Nubé, die na het vertrek van Pieter Oosterhuis samen met Robert Benes het technisch kader vormt, op dit moment de achtste positie op de ranglijst inneemt waarbij het moet vrezen voor Yde de Punt die met twee duels minder gespeeld maar een punt achterstaat. Voor Kloosterburen is het te hopen dat er in LKC O- 17 en O- 19, deze beide teams worden door FC LEO en Kloosterburen van spelers voorzien, het nodige talent wat er op termijn weer voor kan zorgen dat het voor een mooie club geen voetballen in de onderste regionen van de kelderklasse wordt.