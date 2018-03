FC LEO-Poolster: Het duel tussen twee topscoorders

Het paasweekend belooft een voor veel zaterdagvoetballers een druk weekend te gaan worden. Want er zijn teams die het komend weekend zowel op de zaterdag als ook op de maandag in actie komen.Een van de teams die het komend weekend twee keer in actie gaat komen is Poolster uit Spijk. Ik heb de ‘Spieksters’ dit seizoen nog niet zien spelen maar wat aanstaande zaterdag gaat gebeuren. ‘Mijn’ zaterdagduel voor de Ommelander Courant is namelijk het duel FC LEO-Poolster. Een voor beide team zeer belangrijk duel wanneer we naar de stand op de ranglijst kijken. Poolster staat, met 28 punten uit vijftien duels, op een tweede plaats en de Leensters staan, met 22 punten uit dertien wedstrijden, op een vijfde plaats. Dat betekent dat wanneer de Leensters de twee in te halen duels winnen beide teams gelijk in punten staan. Dat betekent dat beide zaterdag in Leens vol voor de winst gaan. Dit om ook het gat met koploper Holwierde niet groter te laten worden. Want Holwierde zal uiteraard hopen dat het in Leens een remise gaat worden en waar ook De Heracliden niet echt rouwig om zal zijn. Want een ding is zeker, bovenin 4D is het zeker nog niet gespeeld. Het duel FC LEO-Poolster is verder ook een ‘duel’ tussen Johan de Groot en Rowan Rozema. De spits van Poolster heeft al zeventien goals in het mandje liggen en voor Rowan Rozema staat als aanvalsleider van FC LEO de teller op zestien. Wat de Spieksters echter voor hebben op de Leensters is dat ook Kevin Bijlsma en Dennis van Dijk qua aantal doelpunten al in de dubbele cijfers staan. Voor Bijlsma staat de teller op elf en voor Van Dijk op tien goals. De volgende die namens FC LEO die op de topscoorderslijst staat, Frank Veenwijk, staat op zeven goals. Dus wat het scoren van goals betreft is de thuisploeg redelijk afhankelijk van het duo Rozema/Veenwijk, waarvan eerstgenoemde na een helft vorige week in Middelstum het strijdtoneel wel geblesseerd moest verlaten. Maar de spits een beetje kennende zal hij er zaterdag absoluut bij zijn in het voor zowel FC LEO als Poolster zeer belangrijk duel.