Trainers/coaches met Bedum roots

De technische commissie van SV Bedum is zeer verheugd de trainers/coaches voor de prestatieve seniorenselecties voor het seizoen 2018/2019 weer rond te hebben. Met de volgende trainers is een verbintenis voor het komende seizoen aangegaan.Remy van der Wal zal in zijn tweede seizoen de eerste selectie zaterdag weer onder zijn hoede nemen. Remy is dit seizoen met zijn selectie zeer succesvol bezig in de 2e klasse. Zijn team staat op dit moment bovenaan en heeft de 2e periodetitel op zak. Jelmer Meinardi wordt trainer/coach van de tweede selectie zaterdag. Jelmer is afkomstig van de jeugdafdeling waar hij als trainer en technisch coördinator al jaren zeer goed werk levert in het opleiden van jeugdspelers. Berry Hoeksema, afkomstig van de jeugdafdeling, heeft als trainer bij diverse jeugdteams goed werk geleverd. Berry is naast zijn kwaliteit als trainer ook een goede verbinder. Hij zal trainers/coach worden van de derde selectie zaterdag.Voor de eerste zondagselectie zal Abel Jan Darwinkel voor het tweede seizoen aan het roer staan. Abel Jan draait met zijn selectie dit seizoen bovenin mee in de 4e klasse. Hij weet met beperkte middelen het optimale uit zijn groep te halen. Kortom een geweldige prestatie. Naast de kwaliteiten van deze trainers/coaches en de waardering voor hun prestaties, is SV Bedum ook trots dat deze mannen allemaal Bedum roots hebben. Zij hebben allen een voetbalverleden als speler en/of jeugdtrainer bij Bedum. Dit maakt dat zij ook op de hoogte zijn van wat er leeft binnen de vereniging en hier positief op kunnen inspelen. Het opleiden van talent in de meest brede zin van het woord staat bij SV Bedum voorop. Zelf opgeleide trainers hebben dan ook onze voorkeur. Het bestuur van SV Bedum wenst deze trainers/coaches veel succes in hun huidige werkzaamheden bij de club maar ook in de toekomst.