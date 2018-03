265 jaar lidmaatschap Groninger scheidsrechters gehuldigd

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heeft maandag 19 maart zes leden in het zonnetje gezet, die samen goed zijn voor 265 jaar trouw lidmaatschap. De onderscheidingen gingen naar Henk Renken (25 jaar lid), Simon Schuil (40 jaar) en vier leden die elk 50 jaar lid zijn, te weten Roel Bellinga, Jannes Mulder, John ten Cate en Garbrand Nienhuis. Het gebeurde tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vereniging gaat samen met de KNVB aan de slag bij het opleiden van nieuwe scheidsrechters.De leden die maandag werden onderscheiden hebben gemeen dat ze veel verdiensten voor de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland hebben. Zo was Henk Renken (Finsterwolde) penningmeester, fungeerde Simon Schuil (Ten Boer) onder andere als secretaris en was Garbrand Nienhuis (Groningen) ooit voorzitter. Ook Roel Bellinga (Groningen) en John ten Cate (Groningen) waren in diverse functies zeer actief voor de club. En Jannes Mulder (Groningen) is dat nog steeds, als bestuurslid. Naast deze onderscheidingen werd ook de winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap gehuldigd. Dat is Bert Volders uit Bedum geworden.Tijdens de vergadering maakte het bestuur bekend dat het met de KNVB in gesprek is om meer scheidsrechters in het Noorden op te leiden. Dat voornemen sluit aan bij een ander doel en dat is het meer ondersteunen van voetbalverenigingen bij de verenigingsarbitrage. Het bestuur is ook actief bezig met de verjonging en opvolging binnen het bestuur. Jannes Mulder treedt in 2019 terug, terwijl voorzitter Robert van Dorst (Eelde) deze vergadering voor het laatst herkiesbaar is voor een termijn van twee jaar. Ook secretaris Marcel Bellinga (Groningen) heeft aangegeven binnen enkele jaren te willen stoppen. De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken bestaat in 2018 precies 85 jaar en is met ongeveer 235 leden de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. De vereniging is actief in een groot deel van de provincie Groningen en in de kop van Drenthe, van Delfzijl tot en met Assen. Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.covsgroningen.nl.