Warffum moet stunten tegen Amboina

In het weekend dat we, als we de weerprofeten mogen geloven, nogmaals een winterinval kunnen verwachten staat er een volledig programma in het amateurvoetbal gepland. Maar of er ook op grote schaal gevoetbald gaat worden hangt af de kracht van het ‘Siberisch Beertje’ wat Nederland nog even komt plagen.Waar zaterdag, ijs en wederdienende, de reis naar het duel De Heracliden-Middelstum gaat wordt het voor zondag een bezoek aan het duel tussen de Warffum en kampioenskandidaat Amboina Maar ook voor zondag geldt dat we even moeten afwachten wat ons ‘Siberisch Beertje’ in petto heeft. Wordt het echt het aantal graden vorst zoals de profeten het verwachten dan kan het in Warffum weleens een probleem gaan worden of er moet, zoals er wel in Uithuizermeeden is gebeurd, gerold zijn zodat er vlak gerold veld op de spelers ligt te wachten. Maar zijn de rollers voor Warffum ‘in de kast’ gebleven en gaat het toch weer stevig vriezen dan is de kans dat er in Warffum gevoetbald klein te noemen. Maar om eerlijk te zijn, een vlak, maar hard bevroren, veld zal absoluut niet in het voordeel van de thuisploeg zijn. Want vorig weekend waren op RTV Drenthe de beelden van Amboina-Eenrum te zien. In dat duel werd zichtbaar dat de technische kwaliteiten van de Assenaren prima zijn zodat Warffum moet vrezen dat ze op een harde ondergrond ‘ondersteboven’ gespeeld gaan worden. Iets wat ik op een zwaar, maar zacht, veld nog had moeten zien omdat je op dat soort velden wat meer strijd in de wedstrijd kunt gooien. Wanneer Warffum nog wat van het seizoen wil maken zou een stunt tegen Amboina meer dan welkom zijn. Bij verlies tegen de Assenaren wordt het namelijk het verhaal van een nachtkaars die langzaam uitgaat en Simon Bos een beetje kennende is dat het laatste wat hij in zijn laatste seizoen als trainer van Warffum zal willen. De stadjer zal zo lang mogelijk mee willen doen in de strijd om de tweede periode of de plaats die recht geeft op de vervangende periodetitel