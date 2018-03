De Heracliden-Middelstum: Hopen dat ‘Siberisch Beertje’ geen roet in het eten gooit.

In het weekend dat we, als we de weerprofeten mogen geloven, nogmaals een winterinval mogen verwachten staat er een volledig programma in het amateurvoetbal gepland. Maar of er ook op grote schaal gevoetbald gaat worden hangt af de kracht van het ‘Siberisch Beertje’ wat Nederland nog even komt plagenZaterdag gaat, als Siberië’ zich een beetje rustig houdt, de reis naar Uithuizermeeden waar De Heracliden bezoek krijgt van Middelstum. Ik heb De Heracliden dit seizoen twee keer in actie gezien. De eerste keer was op 4 februari toen de formatie van Ronald Bouwman in Oldehove met 3- 1 van OKVC won en zaterdag waren de Meijsters te gast in Leens waar ze met 3-2 klop kregen van FC LEO. Tussen deze beide duels zat nog het thuisduel tegen Poolster die met 2-0 werd verloren. Twee duels op rij verliezen zorgt dat het duel van zaterdag tegen Middelstum beladen is want drie wedstrijden op rij verliezen gaat vaak in de ‘koppies’ van spelers zitten. En qua prima resultaten zijn ze in Uithuizermeeden de laatste jaren al niet verwend dus zit niemand daar op een matig vervolg van het seizoen te wachten. Waar De Heracliden zijn laatste twee duels verloor is dat anders in Middelstum. Want met zeven punten uit de laatste drie duels is Middelstum ‘on fire’. Waren de mannen van Raymond Scholtens in de winterstop nog degradatiekandidaat nummer 1, dat is, door het na de winterstop prima presteren, absoluut veranderd. Daarom is het zaterdag een voor beide teams een cruciaal duel. Want de thuisploeg mag niet verliezen om niet in een neerwaartse spiraal terecht te komen en de gasten kunnen bij weer een winstpartij zeggen dat ze de aansluiting bij een brede middenmoot hebben gevonden.