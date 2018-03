De belangen zijn helder in het duel FC LEO- De Heracliden

In het weekend dat bijna ‘heel’ Nederland zich inzet voor DOET.NL ziet het er naar uit dat er eindelijk weer op grote schaal gevoetbald gaat worden in zowel stad, maar gelukkig voor velen, als ommelanden.Door de tragedie in Ulrum, waardoor het duel VVSV’09-Zeester uitgesteld werd, werd er op de redactie wat geschoven met de wedstrijden zodat ik zaterdag voor de eerste keer in het al een aantal maanden onderweg zijnde seizoen in Leens langs de lijn sta. In Leens staat namelijk het duel FC LEO-De Heracliden op het programma en wat een affiche waar je als Ommelander Courant uiteraard bij aanwezig wilt zijn. FC LEO kwam dit kalenderjaar in competitieverband nog maar een keer in actie en dat was op 27 januari toen het thuis met 4-2 klop kreeg van De Fivel. Tegenstander De Heracliden speelde in competitieverband een keer meer. De Meisters wonnen op 3 februari uit bij OKVC met 3- 1 en verloren op 17 februari thuis met 2-0 van Poolster. Dat zorgt dat in een ook totaal scheefgegroeide 4D FC LEO zich ,met 18 punten uit 11duels, op een zevende plaats bevind en De Heracliden op een derde plaats terug te vinden is. De formatie van Ronald Bouwman voetbalde uit zijn twaalf duels tweeëntwintig punten bijeen zodat de eerste doelstelling, zo spoedig mogelijk handhaven wel zeker is. Voor het duel van zaterdag zijn de belangen echter wel groot waar het gaat om de tweede periode. In deze periode heeft De Heracliden vier duels gespeeld en waar het drie van wist te winnen. De Leensters speelden tot nu toe drie duels in de tweede periode en verloren er twee en wonnen er een. Dat zorgt dat beide teams morgen niets aan een gelijkspel hebben en daarom beide vol voor de winst moeten gaan.