Van Kop tot Kont op Zaterdag 17 Maart in Kloosterburen!

De Voetbalvereniging Kloosterburen organiseert in samenwerking met Café Willibrord een spectaculaire dag! Het evenement heet Van Kop Tot Kont. De bedoeling van dit festijn is om de saamhorigheid binnenin de vereniging te vergroten. Er zijn zes spectaculaire activiteiten bedacht voor deze dag met als thema’s : ter land te zee en in de lucht. Kosten nog zijner gespaard, om de leden van de VV Kloosterburen een onvergetelijke dag te bezorgen. Hier zal later zelfs nog over worden na gepraat in het plaatselijke verzorgingstehuis, Het Oldeheem. Deze hilarische dag wordt mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren uit de regio. Wij willen hierbij mede onze dank uitspreken voor hun vertrouwen.