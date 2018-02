Vacature hoofdtrainer VVSV'09

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voetbalvereniging VVSV’09 uit Ulrum, uitkomend in de KNVB Zaterdag 5e klasse C, is voor het seizoen 2018-2019 op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze hoofdtrainer.De primaire taken van de hoofdtrainer bestaan uit twee keer per week verzorgen van de trainingen voor de selectie en het begeleiden/coachen van het 1e elftal op zaterdag. De selectie traint op dinsdag- en donderdag avond.Van de nieuwe trainer verwachten wij het volgende:- Minimaal in het bezit van het diploma TC 3/UEFA C.- Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.- Is in staat om de spelersgroep te motiveren en enthousiasmeren- Is in staat getalenteerde jeugdspelers in te passen.- Goed aansluit bij de cultuur van de vereniging.Wij bieden:- Een sportieve uitdaging bij een club met ambitie.- Een jonge en ambitieuze selectie waar nog veel progressie in zit.- uitstekende trainingsmogelijkhedenHeb jij interesse om bij VVSV’09 aan de slag te gaan? Dan ontvangen wij graag naast jouw volledige CV een motivatie waarom jij trainer bij VVSV’09 wil worden.Wij ontvangen jouw sollicitatie graag voor 17 maart via emailadres:Albert de Groot (vz)Tel 06 12846646