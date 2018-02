Simon Schuil nieuwe B-selectie trainer Omlandia

Omlandia heeft Simon Schuil weten te strikken als nieuwe trainer van het 2elftal. Simon zal de opvolger zijn van Jan Afman die helaas heeft aangegeven te stoppen als trainer.Simon is op dit moment hoofdtrainer bij 4klasser De Fivel, waar hij na drie seizoen te kennen heeft gegeven op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Simon is duidelijk in zijn ambities, maar na de aankondiging van zijn vertrek bij De Fivel, is er geen club voorbij gekomen die past in deze ambities. Hierdoor zijn Omlandia en Simon in gesprek gegaan en hebben elkaar weten te vinden.Hij heeft trouwens al een aardige staat van dienst bij Omlandia, meerdere jeugdteams heeft hij onder zijn hoede gehad en is op dit moment nog steeds actief voor de jeugd van Omlandia. Daarnaast was hij de assistent trainer van Casper Goedkoop en later bij René Wollerich bij de hoofdmacht van Omlandia. In het seizoen 2013-2014 nam hij zelfs halverwege het seizoen de honneurs waar van Wollerich en deed dit voortreffelijk in de 1klasse E.Dat Simon ambities heeft als trainer is duidelijk, maar Omlandia ziet dit als een buitenkans om een vervolg te geven aan de goede prestaties en ingeslagen weg bij het 2elftal van Omlandia.