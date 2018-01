Zeester ontvangt zaterdag Ezinge in Feerwerd

Dit weekend gaan ook de amateurvoetballers weer op grote schaal aan de slag en dat zorgt weer voor ergens een bezoek aan een amateurduel ergens op het Hogeland.Dit seizoen valt het sportpark in Feerwerd nog onder de gemeente Winsum, de gemeente die per 1 januari op zal gaan in de gemeente Het Hogeland. Feerwerd is echter een van de drie dorpen, Ezinge en Garnwerd zijn de andere twee, die niet mee verhuizen naar de nieuwe gemeente maar gaan verhuizen naar het Westerkwartier. Zaterdag staan Zeester en Ezinge in Feerwerd tegenover elkaar hoewel het voor de Zoutkampers een thuiswedstrijd betreft. Maar op sportpark Toercamp vind er op dit moment een verbouwing plaats zodat het ontvangen van gasten op dit moment even niet handig is. Omdat beide ploegen elkaar nog twee keer moeten ontmoeten was er dan ook het verzoek vanuit Zoutkamp of het duel in Feerwerd gespeeld kon worden. Een verzoek waar men binnen Ezinge positief op reageerde zodat er zaterdag dus in Feerwerd afgetrapt gaat worden tussen nummer 5 Zeester en het op een zevende positie bivakkerende Ezinge. Waar de withemden uit Zoutkamp in hun acht duels tot nu toe vijftien punten scoorden wisten de withemden uit Feerwerd twee punten uit ook acht duels te scoren. Dat zorgt op voorhand al voor voldoende belangen in een duel tussen twee teams die het beide prima doen in zaterdag 5C. Maar beide trainers, Marinus Siekman bij Zeester en Leendert Nieborg bij Ezinge, een beetje kennende willen die meer. Meer in de zin van zolang mogelijk meedoen in de strijd om een periodetitel of wie weet, nog meer. Beide teams zag ik dit seizoen een keer eerder spelen. Ik zag Zeester enkele maanden geleden in Zoutkamp verliezen van Rood Zwart Baflo en in Feerwerd zag ik Ezinge op het nippertje gelijkspelen tegen Noordpool hoewel de ploeg van Leendert Nieborg toen met de rust al met 5-0 voor had moeten staan. Maar het benutten van kansen was voor de winterstop wel een ‘dingetje’ aan de kant van Ezinge. Want waar de Ezingers zestien keer raak wisten te schieten staat de teller bij de Zoutkampers ondertussen op 27 treffers zodat wat dat betreft de withemden uit Zoutkamp in theorie ligt favoriet zijn maar wat in de praktijk dus niets zegt.