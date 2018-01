Vijfdeklasser Warffum wil in aanloop naar de start van de tweede seizoenshelft graag oefenen . De Warffumers zoeken voor of donderdag 25 januari of zondag 28 januari een vierde of vijfde klasser als oefenpartner. Voor inlichtingen over plaats en tijdstip kunnen geïnteresseerde clubs contact opnemen met trainer Simon Bos tel: 06-30151956.