Voor zaterdagmiddag 20 januari a.s. zoekt Noordpool een oefentegenstander. Er kan gespeeld worden op het eigen kunstgrasveld in Uithuizen. Om 14.30 uur is er ruimte om een wedstrijd te spelen tegen een 3e of 4e klasser. Zelf speelt Noordpool in de 5e Klasse C van de Zaterdagcompetitie. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met hoofdtrainer Jur Smit. 06 – 20673283