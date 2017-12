Kaarten aardig geschud op LVG

VAKO en DIO Oosterwolde waren de grote winnaars op de eerste speeldag van het A-toernooi. Beide clubs wonnen woensdagavond alle poulewedstrijden in het met 350 toeschouwers bezette Sportcentrum.DIO Oosterwolde werd eerste in Poule E, voor Waskemeer, GOMOS en Aduard 2000. In Poule F was VAKO ongenaakbaar. De Vriezenaren waren de beste in de poule, voor het verrassende De Wilper Boys, Nieuw-Roden, Peize en Zevenhuizen. De volgende clubs zijn zeker van de tweede ronde: DIO Oosterwolde, Waskemeer, VAKO en De Wilper Boys. Als beste nummer drie maakt Nieuw-Roden nog een kans. GOMOS is met 4 punten vrijwel uitgeschakeld. De Griffioen en HFC’15 werden gisteravond (donderdag) poulewinnaar op het Leekster Voetbalgala. De zaterdagtak uit Hoogkerk won alle vier wedstrijden. De Griffioen werd winnaar van Poule G. ONR werd tweede en Grijpskerk derde. ODV en Houtigehage kwamen er niet aan te pas. In Poule H toonde zich HFC’15 de sterkste. TLC eindigde als tweede en Niekerk werd derde. Beide teams uit Haulerwijk (za en zon) werden respectievelijk vierde en vijfde. De Griffioen, ONR, HFC’15 en TLC plaatsten zich bij de laatste zestien.