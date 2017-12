Nieuw-Roden Dames superieur

Tweevoudig winnaar Nieuw-Roden heeft zich zaterdagavond voor redelijk veel publiek moeiteloos geplaatst voor de volgende ronde van het damestoernooi van het Leekster Voetbalgala. Met een doelsaldo van 27 voor en 0 tegen was de blauwwitte ploeg superieur. Verliezend finalist van vorig jaar en het eerste jaar, JV Oostenburg had het veel lastiger en kwam maar moeizaam door de eerste ronde. De volgende clubs hebben zich geplaatst voor de tweede ronde: EKC, JV Oostenburg, Opende, De Wilper Boys, Zevenhuizen, VEV'67, Nieuw-Roden en Fc. Grootegast. De tweede ronde is op vrijdag 29 december.