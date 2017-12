Omlandia organiseert weer het COOP-jeugdvoetbaltoernooi

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omlandia organiseert ook dit seizoen weer het COOP-Jeugdvoetbaltoernooi op 16 en 23 juni 2018 voor de JO9 t/m JO15. Alle jeugdteams zijn welkom en zullen naar sterkte worden ingedeeld.De speeldata zijn:Zaterdag 16 juni 2018 JO9 09:00-12:30 uur en JO15 13:00-17:00 uur.Zaterdag 23 juni 2018 JO11 09:00-12:30 uur en JO13 13:00-17:00 uur.Er zal gestreden worden om een mooie beker. Alle deelnemers zullen worden beloond met een medaille. Indien u wenst deel te nemen aan één of meerdere van de toernooien, wilt u dan de teams aan ons doorgeven via, want inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Inschrijven is alleen mogelijk per e-mail. Na ontvangst van de inschrijving zal de inschrijving per e-mail worden bevestigd. Omdat een goede organisatie van het toernooi veel tijd kost vragen wij u dan ook uiterlijk in te schrijven voor 30 maart 2018. Graag vermelden in welke klasse uw team speelt, om zodoende sterkte van de poules hierop aan te passen. Staat er geen klasse aangegeven, deelt de organisatie in naar eigen inzicht.